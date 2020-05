Portici – Da ieri è inizia a Portici la consegna delle Mascherine fornite dal Presidente della Regione Campania a tutti i bambini/e (4_8 anni) e ragazzi/e (9-16 anni) residenti nel territorio della nostra Regione.

Ecco il ringraziamento del primo cittadino Enzo Cuomo:

Grazie alla preziosa e decisiva collaborazione di 100 Portieri di Parchi e Fabbricati ,che volontariamente hanno dato la propria disponibilita’ a domiciliare alle famiglie con Bambini e Ragazzi residenti nei Parchi o Fabbricati dove svolgono la loro attività lavorativa, da stamattina inizia la consegna delle MASCHERINE AI BAMBINI e RAGAZZI.

Da domani, sulla base di una calendarizzazione divisa per lettera alfabetica del Cognome del BAMBINO-RAGAZZO, un genitore munito di documento di riconoscimento potra’ ritirare il KIT con due Mascherine per ogni figlio appartenente al proprio stato di famiglia presso i Servizi Sociali di Via Salute 44.

A causa di alcune criticità nella numerazione civica e/o nella toponomastica che hanno determinato difficoltà di Poste Italiane nelle consegne delle mascherine per adulti, i nuclei familiari che non sono riusciti a ricevere il Kit con le mascherine potranno richiederle indicando generalità anagrafiche dell’intero nucleo familiare e indirizzo ai seguenti recapiti:

POSTA ELETTRONICA:politiche.sociali@comune.portici.na.it

MESSAGGIO WHATSAPP AL N.3336108131

I SERVIZI SOCIALI provvederanno a comunicare ai nuclei familiari richiedenti orario, giorno e modalità di consegna dei Kit di mascherine per gli Adulti.

Ancora una volta prezioso e decisivo risulta il ruolo e la presenza dei Portieri, spesso i nostri Angeli Custodi, che vigilano e tutelano sulle nostre abitazioni e nei nostri condomini.

Ai Portieri, ad alcuni Volontari di quartiere, ai Servizi Sociali, all’Assessore alla Sicurezza, alla Polizia Municipale-Protezione Civile, ai Dipendenti Autisti, alla Squadra Economato e Magazzino Comunale un grazie di cuore per l’enorme contributo prestato per la consegna che interessera’ 6700 BAMBINI E RAGAZZI DI PORTICI.

Grande apprezzamento per il Presidente della Regione Campania che con estrema concretezza mostra vicinanza fattiva ai Cittadini della CAMPANIA.