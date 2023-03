E’ pieno fermento per le elezioni comunali di maggio a Torre del Greco.

Tra i candidati sindaco della città del mare e del corallo c’è Luigi Caldarola, consigliere comunale 39enne.

Nel suo bagaglio, Calderola porta l’esperienza maturata prima con Ciro Borriello e poi con Giovanni Palomba: è stato infatti due volte nel consiglio comunale eletto in maggioranza e poi passato all’opposizione.







In suo supporto, è sceso in campo anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ritenuto uno dei sindaci più stimati ed attivi della Regione Campania.

E’ fissato per stasera l’appuntamento elettorale a Torre del Greco: Josi Gerardo Della Ragione e la Coalizione dei CambiaMenti saranno oggi venerdì 24 marzo, dalle ore 18, in via Roma per incontrare gli elettori ed i simpatizzanti nonché esporre la “rivoluzione” del sistema della vecchia politica e degli interessi personali.

“Riprendiamoci la nostra Torre, spazziamoli via”: questo lo slogan del candidato sindaco Caldarola, supportato dalle liste Il Cittadino, Noi Torre, Più Europa, Idee Identità e Territorio, Free Torre e Per il Rilancio.