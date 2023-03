Il Gruppo Vesuvio del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ha come obiettivo la promozione e valorizzazione storica, culturale e paesaggistica dell’area vesuviana.

Ogni anno, durante il mese di marzo, si svolgono, a livello nazionale, le Giornate FAI di Primavera che permettono a numerosi visitatori di scoprire luoghi generalmente inaccessibili del nostro paese.

Per quest’anno il Gruppo FAI Vesuvio ha scelto come sito per le proprie Giornate FAI di Primavera il Real Osservatorio Vesuviano, ovvero il più antico istituto vulcanologico al mondo, fondato nel 1841, una vera e propria eccellenza in materia.







Dopo anni di chiusura al pubblico, sabato 25 e domenica 26 marzo, accompagnati dagli apprendisti ciceroni e dai volontari, i visitatori saranno condotti alla scoperta di una perla dell’area vesuviana.

Sarà possibile immergersi nella natura e vivere il proprio territorio da una prospettiva suggestiva, comprendere il panorama scientifico del tempo, conoscere le biografie delle personalità più illustri che vi hanno lavorato (ad esempio Mercalli).

Per prenotazioni, gestite dal Gruppo FAI Vesuvio CLICCA QUI