San Giorgio a Cremano – Zinno:” Non ascoltate false notizie”

Di seguito la comunicazione integrale del sindaco Giorgio Zinno

Questa settimana abbiamo avuto ben 46 test, tutti negativi, perciò resta solo un concittadino positivo che si trova nella propria casa perché ha sintomi leggerissimi.

Vi chiedo, come sempre, di non ascoltare ciò che viene detto da persone malinformate o a cui piace diffondere il terrore. Non vi sono nuovi positivi!

Nei giorni scorsi ho avuto più concittadini che mi chiedevano se fosse vero di un positivo in un luogo piuttosto che in un altro, diffidate da chi dà informazioni fasulle.

Però non scordatevi che vanno rispettate sempre le regole del distanziamento fisico e in luoghi chiusi va indossata sempre la mascherina.

Mi hanno segnalato che in alcuni supermercati e negozi non tutti indossano la mascherina. Dobbiamo ricordarci che oramai indossarla oltre che il rispetto di una norma è un gesto di convivenza civile e rispetto del nostro prossimo