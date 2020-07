Torre Annunziata – Si svolgerà martedì 14 luglio, alle ore 9, presso l’aula consiliare di via Provinciale Schiti, 51 il sorteggio della “PrimaVera” per l’assunzione a tempo determinato part-time tutti i nominativi dall’elenco degli idonei “addetti alla manutenzione del verde pubblico” e di 300 nominativi dall’elenco degli idonei “addetti alle pulizie degli uffici pubblici”.

Si procederà ad assumere – previa accettazione – prima i nominativi estratti dagli elenchi di addetti alla manutenzione del verde pubblico, in quanto i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico risultano gli stessi di quelli occorrenti per la mansione di operatore ecologico, e si proseguirà (previa accettazione e integrazione patente cat. con i nominativi estratti dagli elenchi degli idonei di addetti alle pulizie degli uffici.

Il sorteggio è finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato e part time nell’organico della PrimaVera srl con inquadramento nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL per i lavoratori addetti ai servizi ambientali con la mansione di operatore ecologico.

In considerazione delle disposizioni in vigore relative all’emergenza Covid-19, l’accesso all’aula consiliare per assistere al sorteggio sarà consentito esclusivamente con mascherina ad un numero massimo di 20 persone.