Portici – Da ieri in consegna buoni spesa. Ecco come fare per averli:

“Ieri ai Servizi Sociali in Via Salute sono in consegna BUONI SPESA per un valore complessivo di 47.950 euro a 321 nuclei familiari che rispondevano ai requisiti del bando con scadenza 6 aprile – scrive il primo cittadino Cuomo -.

Grazie allo straordinario impegno ed alla professionalita’ di tutto il Gruppo di lavoro dei Servizi Sociali diretto dalla Dirigente ANNA LECORA e coordinato dalla P.O. ANNA FALANGA, in tempi record è stata fatta l’istruttoria per poter consegnare i BUONI SPESA prima di PASQUA.

Voglio esprimere il mio apprezzamento per questi contributi per BUONI SPESA al Governo Conte, non ho condiviso alcuni provvedimenti sui tempi e sulle modalità delle misure di contenimento, ma ritengo che le scelte di carattere economico e sociale sia per fronteggiare l’emergenza in atto e sia per programmare la ripartenza delle attività produttive e commerciali siano buone e significative.

Ieri il Presidente della Giunta Regionale VINCENZO DE LUCA ha approvato la delibera del PIANO DI EMERGENZA ECONOMICO E SOCIALE con un stanziamento di 604 milioni di euro.

Siamo sulla strada buona per uscire da questo tunnel e cominciamo a vedere una piccola luce che sarà sempre più visibile e luminosa se continueremo nei comportamenti attenti e coscienziosi.

Ieri la Giunta Comunale ha approvato una delibera allargando i criteri per i BUONI SPESA.

In giornata sarà pubblicato il SECONDO AVVISO PUBBLICO PER LA DOMANDA BUONO SPESA (TERMINE ULTIMO 15 APRILE ORE 20.00) che potete trovare e scaricare dal sito istituzionale www.comune.portici.na.it

Per evitare ogni forma di assembramento e nel rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria interpersonale l’ istanza corredata dalla documentazione deve essere presentata in formato immagine:

1) tramite WhatsApp al numero 3336108131;

oppure

2) tramite l’indirizzo di posta elettronica sostegnoalimentare@comune.portici.na.it o pec ambiton11@pec.comuneportici.it

Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni si potranno contattare i seguenti numeri 081/7862712-081/7862715-081/7862719- 081/7862720 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Le dichiarazioni saranno trasmesse dal Comune di Portici alla Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per i controlli di veridicità. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Possono presentare istanza i cittadini/nuclei familiari che risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Portici e che si trovino nelle seguenti condizioni:

– nuclei familiari che hanno percepito per il periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 una somma non superiore ad € 800,00 e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiore ad euro 2000,00

Sono ammessi a presentare domanda per la richiesta del buono spesa, MA NON SARANNO CONSIDERATE IN VIA PRIORITARIA, i nuclei familiari in cui anche un solo componente è percettore di Reddito di Cittadinanza o REI,NASPI,INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE che hanno percepito un importo mensile non superiore ad € 500;

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PORTICI E’ POSSIBILE SCARICARE IL MODELLO AUTOCERTIFICANTE PER LA DOMANDA E LEGGERE L’AVVISO PUBBLICO.