Napoli – Oltre 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne per l’elezione del nuovo presidente della Regione e dei componenti del prossimo Consiglio regionale. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì. Si vota anche per il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. 28, inoltre, i comuni nel napoletano in cui verrà eletto un nuovo sindaco.

Alle ore 23 di domenica in Campania ha votato per le Elezioni Regionali il 38,92% degli aventi diritto. 42,78% la percentuale dei votanti per il Referendum Costituzionale nella nostra regione.

A Napoli per le Elezioni Regionali in Campania alle ore 23 ha votato il 32,66% degli aventi diritto. Questi i dati sull’affluenza alle urne nella città partenopea per la giornata di domenica. Percentuale leggermente più alta per quanto riguarda il Referendum Costituzionale: 34,51%.

Nelle 7 città che usualmente seguiamo, si vede una percentuale di votanti di poco superiore al 50% degli aventi diritto solo nelle città chiamate ad eleggere un nuovo consiglio comunale (San Giorgio a Cremano, Ercolano e Pompei). Mentre nelle altre città il dato si assesta vicino al 30% degli aventi diritto, con fanalino di coda la città di Torre del Greco.

A San Giorgio a Cremano alle ore 23 hanno votato il 50,36% degli aventi diritto.

A Portici alle ore 23 hanno votato il 36,21% degli aventi diritto.

A Ercolano alle ore 23 hanno votato il 51,94% degli aventi diritto.

A Torre del Greco alle ore 23 hanno votato il 32,83% degli aventi diritto.

A Torre Annunziata alle ore 23 hanno votato poco più del 38,81% degli aventi diritto.

A Pompei hanno votato il 53,73% degli aventi diritto.

A Castellammare alle ore 23 hanno votato poco più del 35,56% degli aventi diritto.

Seggi aperti fino alle 15 di Lunedì per le elezioni comunali, regionali e per il Referendum.