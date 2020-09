Portici – L’Amministrazione comunale di Napoli ha partecipato oggi a Portici alle iniziative in occasione del decimo anniversario della tragica uccisione di Teresa Buonocore.

A rappresentare il Comune, su delega del sindaco Luigi de Magistris, l’assessore Alessandra Clemente presente alla deposizione di fiori al cimitero ed al ricordo pubblico della mamma coraggio presso il bene confiscato alla camorra “Villa Fernandez”.

Teresa Buonocore è stata una vittima di camorra e femminicidio, medaglia d’oro al merito civile alla memoria.

L’omicidio di Teresa Buonocore venne commesso a Napoli il 20 settembre 2010; la vittima venne assassinata da due sicari, con quattro colpi di pistola, in via Ponte dei Francesi a Napoli per vendetta dopo aver denunciato il pedofilo che aveva abusato di una delle sue figlie.

Alla vittima venne assegnata la medaglia d’oro al merito civile alla memoria