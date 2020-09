Torre del Greco – Si è tenuta lo scorso 18 settembre mattina la conferenza stampa, nell’aula consiliare di Palazzo Baronale, per presentare i P.U.C. – Progetti utili alla collettività.

“Una serie di progettualità – scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook – che consentiranno all’ Ente amministrativo comunale di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell’impiego dei cittadini percettori del reddito di cittadinanza, previamente colloquiati presso i nostri uffici. Un personale ringraziamento – prosegue Palomba – all’assessore Luisa Refuto, al Dirigente al II Settore, Andrea Formisano, e all’intero Ufficio delle Politiche Sociali, grazie al cui lavoro, Torre del Greco è la prima città della provincia di Napoli ad aver attivato un intervento così importante”.

A fargli da eco, Luigi Caldarola: “Siamo il in Campania con popolazione superiore a 50.000 abitanti ad essere pronto per i Progetti Utilità Collettiva. Insieme al sindaco ed al nostro assessore

Luisa Refuto abbiamo illustrato l'avviso che invita enti pubblici e privati a presentare al comune progetti di utilità collettività, da affiancare a quelli proposti dai vari settori del nostro ente (Cultura, Cimitero, Lavori Pubblici, etc). Ma tengo a sottolineare – precisa – che i Puc sono solo una delle attività portate avanti in questi mesi dal nostro Assessorato.