Ercolano – Alle 8:30 di ieri mattina un ordigno esplosivo artigianale è esploso in una rivendita all’ingrosso e al dettaglio di bibite in via Luigi Palmieri 50, a Ercolano.

L’esplosione non ha provocato feriti ma ha danneggiato un furgone della ditta, parcheggiato all’interno della struttura.

Sull’episodio, che ha tutti i connotati e le dinamiche id un attacco intimidatorio in pieno stile criminale, indagano i Carabinieri della tenenza locale.