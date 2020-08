Torre del Greco – Inaugurato ieri mattina, in via Carbolillo, il secondo “ Centro Estivo”, attivato su indicazione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, e, rivolto ad almeno 100 bambini e ragazzi – del comune di Torre del Greco – di età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

Il Centro – finanziato da un’ idea progetto dell’A.N.C.I. Campania e fortemente voluto dall’Assessorato per le Politiche della Famiglia – opererà sino al prossimo 15 settembre, dallunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.30, ed è strutturato su due sedi: l’ una in​ via Carbolillo; l’altra nell’ area pineta di via S. Elena.

Al momento, ancora aperte le iscrizione per le famiglie interessate a far partecipare i propri figli.

Sono, infatti, una novantina gli iscritti sino ad oggi, anche se si auspica di arrivare ad un’affluenza massima di circa centocinquanta ragazzi che potranno godere, oltretutto, anche del servizio navetta – appositamente predisposto dal Comune di Torre del Greco.