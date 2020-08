Torre del Greco – Gennaro Trapanese, 50 anni, residente in via Lamaria a Torre del Greco, aveva fatto perdere le sue tracce il 16 luglio del 2019.

L’anziana mamma e gli altri due fratelli si erano perfino rivolti alla trasmissione televisiva «Chi l’ha visto» per trovarlo, ma non era servito a molto, fino a quando sono stati contattati dalle forze dell’ordine.

Gennaro era morto il giorno stesso della scomparsa. Il suo corpo era in una cella frigorifera dell’obitorio del Secondo Policlinico da tredici mesi. Ma nessuno, fino a questo momento aveva sospettato che quel cadavere corrispondesse all’uomo scomparso da Torre del Greco.

Ora, divampano le polemiche, come riporta il mattino. Mamma e fratelli chiedono di sapere come sia stato possibile che per tutti questi mesi non si sia controllato l’identità dell’uomo con lo schedario delle persone scomparse.