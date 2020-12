Ercolano – Al via il progetto ERCOLE-GO. Buonajuto: “Regaliamo un sorriso ai bambini meno fortunati”

Donare un sorriso a tanti bambini è lo scopo di ERCOLE-GO, il progetto voluto dall’Amministrazione Comunale di Ercolano per sostenere quelle famiglie che vertono in situazioni economiche disagiate.

“In un Natale diverso da tutti gli altri, abbiamo inteso fare una scelta precisa: convogliare tutte le nostre iniziative e sforzi in favore di quelle famiglie particolarmente disagiate. Da qui la volontà di dare vita a questa prima edizione del progetto ERCOLE-GO con l’obiettivo di sostenere quelle famiglie ercolanesi che a causa della pandemia, vivono situazioni difficili di natura economica innanzitutto” – ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

ERCOLE-GO riguarderà i bambini appartenenti ai nuclei familiari ammessi e beneficiari del Banco Alimentare e i minori in carico presso i servizi sociali. Ogni bambino riceverà un gioco educativo, non solo un semplice strumento di svago ed intrattenimento ma un modo per consentire al bambino di imparare qualcosa di nuovo e regalargli un sorriso.

L’iniziativa sarà destinata a 150 bambini dai 0 a 11 anni, il progetto è a cura della dottoressa Rosita Piccolo, in cooperazione con i servizi sociali territoriali.