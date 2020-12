Torre del Greco – Inaugurazione della mostra “Sguardi su Torre del Greco”, con dipinti, gouache, disegni e stampe di artisti del XIX e XX secolo.

Nel pieno rispetto delle norme previste dall’attuale DPCM, abbiamo deciso di regalarvi una mostra dedicata alla città di Torre del Greco. La mostra “Sguardi su Torre del Greco” verrà inaugurata giovedì 17 dicembre alle ore 18.00, al Centro Arte Mediterranea, in via Marconi.

In questo periodo così complesso, infatti, siamo ancora più convinti che sia non solo utile, ma necessario, saper guardare al passato per non disperdere un patrimonio immenso che ci è stato lasciato da chi ci ha preceduto. Un patrimonio che dovrebbe essere anche lezione e monito per il futuro di una popolazione che sembra aver smarrito la sua identità.

Attraverso una raccolta di dipinti, disegni, gouache e stampe, sarà possibile scoprire la “vecchia” Torre del Greco che ha incantato artisti provenienti da tutto il mondo. Verranno, inoltre, allestiti una serie di pannelli per analizzare le trasformazioni che la Città del corallo ha subito nel corso del tempo.

Si ricorda che, a causa della pandemia del COVID, l’ingresso è contingentato al massimo per cinque persone che dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Per questo motivo è opportuno telefonare allo 081.881.59.21 prima di visitare la mostra.