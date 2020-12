Napoli – È stata prorogata la zona rossa nel Campo Rom di Napoli fino al 19 dicembre.

Secondo i dati dell’Asl Napoli 1 Centro «il dato di partenza di 95 positivi su 370 tamponi effettuati (tasso del 25,68%), si è oggi ridotto a 41 positivi su 345 tamponi effettuati (tasso dell’11,88%)», ma «si rilevano alcuni nuovi soggetti positivi (n.8) e alcuni nuovi soggetti negativi (n.50), prima non presenti al Campo ROM».

Pertanto, «in considerazione dei risultati sino ad ora ottenuti, tenuto conto del periodo di incubazione medio di 5-6 giorni dalla rilevazione dei nuovi positivi, alla luce dei nuovi contagi riscontrati nell’ultima rilevazione», si proroga l’efficacia dell’Ordinanza n. 94 del 3.12.2020 per 6 giorni.

Vige divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom, salvo per gli operatori sanitari e socio-sanitari, personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza e nelle attività di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Il perimetro e i varchi di ingresso saranno vigilati dalle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti.