25/07/2022 ore 8.30 – 17.00

Certosa e Museo di San Martino

largo San Martino, 5

Battistello Caracciolo alla Certosa di San Martino

Il Museo e Certosa di San Martino sarà sede distaccata della mostra su Battistello Caracciolo che si volgerà al Museo di Capodimonte. Un percorso narrativo all’interno della Chiesa e delle sue pertinenze metterà in luce le opere di Battistello Caracciolo realizzate per i certosini. Inoltre all’interno della pinacoteca del quarto del priore sarà riallestita una sala dedicata al Caracciolo dove anche i disegni della collezione dialogheranno con le opere.

Info: 081 2294503, drm-cam.sanmartino@beniculturali.it

Ingresso museo: 6.00 euro/previsto biglietto mostre

25/07/2022 ore 9.00 – 20.00

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1

Galleria del Genovese – Appartamento Storico

Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale – I cartoni e gli arazzi

Esposizione dei cartoni preparatori, degli arazzi oggi al Palazzo del Quirinale e delle edizioni illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli

Info: www.palazzorealedinapoli.org – Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico intero euro 10,00/ridotto euro 2,00

25/07/2022 ore 9.00 – 20.00

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1

Appartamento Storico – Sala del Capitano

Mostra su Battistello Caracciolo

Focus sugli affreschi presenti a Palazzo Reale in contemporanea con la mostra organizzata dal Museo di Capodimonte

Info: www.palazzorealedinapoli.org – Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico intero euro 10,00/ridotto euro 2,00

25/07/2022 ore 9.00 – 17.00

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1

Scuderie Borboniche

La Galleria del Tempo

Percorso multimediale nella storia di Napoli

Info: www.palazzorealedinapoli.org – Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico intero euro 10,00/ridotto euro 2,00

25/07/2022 ore 9.00- 19.30

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

piazza Museo 18/19

L’altro MANN. Depositi in mostra

Potrebbero essere definiti come tesori nascosti. In realtà, le sessanta opere presenti nell’allestimento “L’altro MANN. Depositi in mostra” sono il simbolo di una progressiva restituzione del patrimonio museale alla città e ai turisti. L’esposizione presente nelle sale degli Affreschi, si espanderà, entro la fine del settembre 2022, anche nel Plastico di Pompei: dalle suppellettili delle città vesuviane alle armi dei gladiatori, dai tessili agli ori, con un focus sui commestibili. Una mostra in fieri che, basata sull’incessante lavoro di “scavo” e studio negli immensi depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prelude al raddoppio delle collezioni pompeiane presentate al pubblico. E c’è una curiosità: tanti tesori, oggi custoditi nei depositi, hanno rappresentato veri e propri cult per la letteratura scientifica sin dal momento della loro scoperta durante gli scavi nelle città vesuviane.

https://mann-napoli.it/orari-e-tariffe/ – Compresa nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo

25/07/2022 ore 9.00- 19.30

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

piazza Museo 18/19

E’ sata la mano di Dio – Immagini dal set

mostra fotografica di Gianni Fiorito a cura di Maria Savarese

La mostra, allestita nelle sale della Collezione Farnese (Terme di Caracalla), racconta le riprese del film di Paolo Sorrentino.

https://mann-napoli.it/orari-e-tariffe/ – Compresa nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo

25/07/2022 ore 9.00- 19.30

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

piazza Museo 18/19

Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano

mostra di fumetti nell’ambito del COMICON

L’allestimento, nelle sale del Plastico di Pompei e dei Culti Orientali, è dedicato all’arte del fumetto giapponese. Il paese del Sol Levante condivide con Napoli la presenza iconica e terribile del vulcano, qui il Vesuvio, lì il monte Fuji, entrambi fonte di ispirazione artistica e, al tempo stesso, di allerta perenne. L’allestimento mette in evidenza anche le profonde suggestioni della cultura classica che si possono riconoscere nel mondo dei manga.

https://mann-napoli.it/orari-e-tariffe/ – Compresa nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo

25/07/2022 ore 9.00- 19.30

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

piazza Museo 18/19

Archeologia da spiaggia

di Maurizio Finotto in collaborazione con lo Studio Trisorio

Installazioni realizzate dopo dieci anni di ricerca sui litorali italiani, utilizzando gli oggetti di plastica portati dal mare sugli arenili. I relitti della società contemporanea vengono risignificati e reinterpretati, quasi come frammenti rinvenuti nel corso di uno scavo archeologico. Le opere, i diorami e le videoinstallazioni i di Finotto, allestiti negli spazi della Stazione Neapolis al piano interrato del Museo, dialogano con i reperti dell’antichità. L’allestimento rispecchia la sensibilità del MANN nel promuovere atteggiamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente.

https://mann-napoli.it/orari-e-tariffe/ – Compresa nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo

25/07/2022 ore 10.00 – 17.30

Museo Civico Gaetano Filangieri

via Duomo, 288

EPPUR SI MUOVE: Le Sculture del Filangieri dal III al XIX secolo

sculture in marmo, legno, gesso e biscuit in un nuovo allestimento che ricrea fedelmente quello progettato dal Principe Gaetano Filangieri all’apertura del museo nel 1888

Per informazioni: info@museofilangieri.it; tel. 081 203175

Biglietto standard 5 euro / ridotto 4 euro

25/07/2022 ore 10.00 – 17.30

Museo e Real Bosco di Capodimonte

via Miano, 2

Mostra “SALVATORE EMBLEMA” (Museo, Cellaio e Real Bosco) – la più ampia personale in un museo pubblico dedicata all’artista Salvatore Emblema (Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006.

La mostra, a cura di Sylvain Bellenger, realizzata con il supporto scientifico del Museo Emblema e del suo archivio, con la collaborazione del Museo Madre Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, evidenzia la stretta relazione tra l’attività pittorica e la parallela ricerca in campo installativo di Salvatore Emblema

Info: 081 7499130 – mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it, sito web: capodimonte.cultura.gov.it

12 euro (adulti), 2 euro (18-25 anni), gratuito (under 18 anni)

25/07/2022 ore 9.30- 17.00

Castel Sant’Elmo

via Tito Angelini, 22

Fortezza Europa mostra di Ferruccio Orioli, a cura di Anna Maria Romano e Claudia Borrelli, nata da un’idea di Marta Ragozzino, ripropone con un nuovo allestimento nella chiesa e sagrestia di Sant’Erasmo a Castel Sant’Elmo le opere realizzate in occasione di tre precedenti esposizioni – tra il 2018 e il 2021 – incentrate sui temi delle barriere tra gli stati, delle migrazioni e delle conseguenze che hanno sulle persone. Contenuti ancora più attuali in questo momento storico, manifestazioni di un’epoca complessa, segnata da grandi disuguaglianze economiche e sociali, aggravate dalle conseguenze della pandemia e delle guerre, dove tutti siamo coinvolti in quanto abitanti di un mondo sempre più connesso.

Il titolo della mostra “Fortezza Europa”, riprende una definizione dell’associazione UNITED e sintetizza i racconti dispiegati nelle tre mostre, richiamando gli ostacoli materiali e morali “messi in atto” dagli Stati europei e lo sfruttamento dei territori dai quali provengono le stesse persone che migrano. Molteplici sono le relazioni tra le opere di Orioli e la sede espositiva, il Castello costruito nel XVI secolo da Pedro Luis Escriva-, progettato e realizzato come una fortezza inespugnabile.

Info: tel. 081 2294 454; drm-cam@beniculturali.it

25/07/2022 ore 10.00 – 18.00

Pio Monte della Misericordia – presso le sale della Quadreria

via dei Tribunali, 253

“Il buio è solo l’ombra della luce” mostra di arte contemporanea di Giulio Delvè. Curatrice della mostra Valentina Rippa.

Info: 081 446944/72 / segreteria@piomontedellamisericordia.it

Ingresso incluso nel biglietto del museo.

Costo del biglietto: 8,00 euro intero – 6,00 euro ridotto