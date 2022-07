A volte anche il tragitto da casa a scuola può trasformarsi in un’opera d’arte. Ce lo hanno mostrato i giovani tra i 12 e 20 anni che hanno partecipato al concorso nazionale App@Space realizzato nell’ambito di S.P.A.C.E. – Studenti Pendolari Acquisiscono Competenze Educative – un progetto educativo finanziato da impresa sociale Con I Bambini e con capofila We World Milano, che mira a potenziare la comunità educante del territorio e che si occupa di dare una nuova vita ai luoghi formali e informali che gli studenti vivono, nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

Con il concorso nazionale App@S.P.A.C.E, è stata data ai giovani la possibilità di realizzare, tramite l’APP@SPACE sviluppata da Comunica Sociale, la loro opera d’arte compresa di narrazione per raccontaci il loro viaggio poetico per arrivare a scuola. Le opere saranno esposte al PAN – Sala Foyer dal 20 al 25 Luglio 2022 dalle 9.30 alle 19.30. L’inaugurazione della mostra ospiterà inoltre il seminario “Viaggio verso la scuola” – strumenti innovativi per contrastare la dispersione scolastica.

Mercoledì 20 Luglio nella sala PAN, con interventi del prof. Ciro Pizzo, dei prof. Massimo di Roberto e Santa Parrello, del direttore di Comunica Sociale Pasqualino Costanzo. Invitati a partecipare i dirigenti scolastici delle scuole partner del progetto SPACE: Immacolata Corvino D.S. dell’ISIS Filangieri, Michelangelo Riemma D.S. del Liceo Classico e delle scienze umane F. Durante, Nunzia Mallozzi D.S. del Liceo scientifico C. Miranda, Mariapia Metallo D.S. IC2 Don Bosco, Vittoria Striato D.S. dell’IC Marco Polo- Galilei. La mostra, oltre all’esposizione dei pannelli, ospita la possibilità di scaricare l’app e di interagire in maniera creativa con il proprio territorio con la Mappa emotiva: uno strumento narrativo e autobiografico per esprimere potenzialità e criticità dell’area metropolitana di Napoli.

Per info sull’App@space e sulle opere esposte:

http://appspace.comunicasociale.eu/gallery/

Per info sull’APS Comunica Sociale e sul progetto SPACE:

https://www.comunicasociale.eu/