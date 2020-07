Caserta – Con la RoyalCard© la grande musica alla Reggia di Caserta

Ritorna la 5°edizione di Un’Estate da Re (30 luglio/13 settembre 2020), l’appuntamento con la grande musica alla Reggia di Caserta, una location di grande fascino che ospiterà la rassegna presso il meraviglioso emiciclo dell’Aperia, situato nella parte alta del Parco Reale, incastonato nel Giardino Inglese e restaurato anno dopo anno proprio grazie al festival, che diventa un palcoscenico unico con protagonisti artisti di fama internazionale per tutti gli appassionati della grande musica sinfonica, lirica e del balletto.

Un festival di altissimo livello, organizzato dalla Scabec con la direzione artistica affidata al M. Antonio Marzullo, promosso e finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con la Reggia di Caserta, il Comunedi Caserta, il Teatrodi SanCarlo, il Teatromunicipale“Giuseppe Verdi” di Salerno e la partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Grazie, infine, alla collaborazione con RaiCultura e RAIRadio3 la rassegna sarà accessibile anche da remoto nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Con l’accordo tra SitiRealiOnlus e Scabec i possessori della #RoyalCardpotranno partecipare ai 6 spettacoli in calendario usufruendo di uno sconto eccezionale del 50% sul prezzo al pubblico per singolo evento. Un’esperienza unica ed esclusiva per un’estate all’insegna della musica, della magia e delle forti emozioni.