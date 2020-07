Torre del Greco – In seguito al susseguirsi dei periodici incendi alle pendici del Vesuvio che interessano anche zone della nostra Città, ritengo opportuno intervenire sulla problematica anche in virtù di velate accuse da alcuni candidati, per le prossime elezioni regionali, sul mancato intervento della Protezione Civile territoriale.

Per svariati motivi l’attività di riferimento nella nostra Città, è sempre stata svolta da associazioni di volontariato presenti sul territorio che brillantemente hanno risolto le necessità occorse nel tempo.

Con la delega, a titolo gratuito, conferitami dal Sindaco dr. Giovanni Palomba, mi sono riproposta, affiancata dal dr. Salvatore Visone, di creare un gruppo comunale di volontari che in situazioni di emergenza di qualsivoglia natura, nei limiti delle loro competenze, siano pronti ad intervenire. All’uopo il gruppo già costituito, dovrà necessariamente essere formato, iscritto all’Albo Regionale, e contestualmente individuare una struttura comunale idonea a poterlo ospitare.

Nella giornata di ieri (domenica 26 luglio) a seguito degli ultimi episodi verificatosi, a me segnalati dall’Associazione Prima Aurora nella persona del signor Silvano Somma e da diversi cittadini, sono stata in contatto con la Sede Operativa della Protezione Civile Regionale che mi ha aggiornato in tempo reale sulle attività poste in essere sul territorio interessato (invio D. O. S., canadair, elicotteri, Corpo di Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, Carabinieri), all’occorrenza mi è stato richiesto l’intervento, sempre dalla P. C. R. della Polizia Municipale che è prontamente intervenuta su mio sollecito al Cap. Antonio Oculato Responsabile U. O.

In conclusione ribadisco il mio impegno costante, coinvolgendo tutti gli organi preposti affinché sia fatta piena luce sulla natura degli incendi che, purtroppo, oltre a causare danni all’ambiente, mettono a repentaglio le strutture abitative.

La delegata alla Protezione Civile Comunale

Maria Orlando