Napoli – “Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani” è il titolo dell’assemblea congressuale delle Acli di Napoli, che si terrà domani mattina, dalle 10.30 presso l’associazione “Figli in Famiglia”, in via Ferrante Imparato 111, San Giovanni a Teduccio.

Dopo la relazione introduttiva del presidente provinciale Maurizio D’Ago si terrà il dibattito congressuale, a cui seguirà l’approvazione della mozione finale e degli ordini del giorno, nonché la votazione dei delegati ai congressi nazionale e regionale dell’associazione dei lavoratori cristiano.

I lavori si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19. Sarà presente Agnese Ranghelli della presidenza nazionale delle Acli.

“Ripartiamo dalle periferie per dare il nostro contributo al rilancio della città metropolitana di Napoli e del Paese – spiega D’Ago – La diseguaglianza non è un dato necessario, ma una distorsione della nostra società: per questo è necessario creare maggiore giustizia sociale.

Partendo dal lavoro, dalla formazione, dall’educazione scolastica bisogna fare di più per superare i divori. Questi temi saranno al centro della nostra assemblea, a cui parteciperanno gli oltre quaranta circoli territoriali e le associazioni specifiche che fanno parte del nostro sistema associativo.”