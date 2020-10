Ercolano – Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Ercolano, nella provincia di Napoli, con l’accusa di tentata violenza sessuale: il 51enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Portici-Ercolano.

I poliziotti, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno ricevuto segnalazione dalla Centrale Operativa di una donna in difficoltà: raggiunta per strada, gli agenti hanno appurato che, poco prima, un uomo si era introdotto nella sua abitazione, picchiandola e cercando di abusare sessualmente di lei.

La vittima, fortunatamente, è riuscita a divincolarsi e, dopo aver chiuso in casa il suo assalitore, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Gli agenti hanno così raggiunto e bloccato il 51enne, che è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.