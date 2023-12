Sabato 23 dicembre 2023, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, si terrà il “Concerto di Natale” del soprano Maria Grazia Schiavo con la Scarlatti Baroque Sinfonietta: omaggio al grande repertorio della musica barocca, curato dall’Associazione Alessandro Scarlatti in occasione del “Natale a Napoli 2023”.

L’evento, ad ingresso gratuito previa prenotazione, è promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” (prenotazioni: prenotazioniscarlatti@gmail.com; informazioni: tel. 081406011 / whatsapp 3426351571 / email info@associazionescarlatti.it).

Apre il programma musicale, il Concerto IX in la minore per flauto dolce, violini e basso continuo di Alessandro Scarlatti, parte di una raccolta di 24 concerti per flauto di diversi autori conservata presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.







Si prosegue con una cantata sacra di Johann Sebastian Bach, Ich habe genug, composta per la festa della purificazione di Maria e adattata dallo stesso Bach per voce di soprano e flauto solista, e con il Concerto Brandeburghese n. 5, in cui ritroviamo la straordinaria forza cinetica degli allegri e gli incredibili impasti timbrici tra gli strumenti più diversi, che connotano questa collezione di brani, vero distillato dell’arte sonora di Bach.

Il concerto si conclude con tre famosissime arie tratte da tre altrettanto celebri opere di Georg Friedrich Händel: i melodrammi Rinaldo (Lascia ch’io pianga) e Riccardo I (Il volo così fido) e l’oratorio Rejoice dal Messiah.

Tre diversissimi “racconti” in musica delle più diverse sfumature dell’animo umano: il dolore, la fedeltà in amore e la gioia per la nascita del Salvatore.

In scena Maria Grazia Schiavo, tra i più interessanti soprani della sua generazione nel repertorio barocco, tradizionale e nel Bel Canto, e la Scarlatti Baroque Sinfonietta, orchestra di solisti che riunisce talenti italiani ed europei specializzati nel repertorio barocco, nata nel 2019 dall’Orchestra Barocca dell’Associazione Alessandro Scarlatti.