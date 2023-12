Si esibirà in una location che ormai da tempo è diventata meta prediletta di turisti e cittadini campani in cerca di qualcosa di diverso.

S tratta di Cristina D’Avena: la cantante che ha fatto innamorare i bambini di ogni età.

A Bacoli, l’amatissima cantante terrà un concerto bellissimo, sul lago Miseno.







L’appuntamento è fissato per la sera del 1 Gennaio 2024.

“Immersi tra le Luci d’Artista – dichiara con gioia e soddisfazione il sindaco Josi Della Ragione – vivremo la prima serata del 2024, cantando le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di milioni di italiani e di tante generazioni.

Uno spettacolo gratuito, aperto a tutti – precisa il primo cittadino -. Così uniremo in piazza piccoli, adulti, anziani e quindi figli, genitori e nonni.

Ma a Bacoli le sorprese di Natale non sono finite.

“Ci prepariamo a presentare – prosegue Della Ragione – una rassegna di eventi di fine d’anno davvero straordinaria.

Bacoli avrà tre spettacoli di fine anno: la sera del 30, la notte del 31 e la sera del 1 Gennaio.

Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino bacolese – sveleremo tutto il programma”.

Intanto, in attesa di conoscere il tabellone, la città di bacoli ha lanciato la sua sorpresa: Cristina D’Avena terrà a Bacoli uno tra i pochi concerti che quest’anno ha tenuto al Sud.

Per l’occasione, la Villa Comunale bacolese si vestirà in un parco per bambini di ogni età.