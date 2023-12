Continuano senza sosta le tante e varie attività organizzate a Torre del Greco per animare la cittadina nelle festività natalizie.

Le innumerevoli attività che si stanno svolgendo in questo mese di dicembre, in vista del Natale e delle festività di fine ed inziio anno, stanno avendo un richiamo come da tempo non avveniva in città.

Domani, giovedì 21 dicembre, è in programma la giornata dedicata alla danza, un’attività che da sempre attira ed incuriosisce grandi e piccini.







Le attività previste si svolgeranno presso il Villaggio del Natale allestito in Villa Comunale con la Scuola Danza in Compagnia Asd.

Alle 10 e alle 11 due si terranno lezioni gratuite di fitness musicale e balli caraibici.

Alle 17,30 uno spettacolo di danza degli allievi della scuola.