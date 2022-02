La città di San Giorgio a Cremano continua ad annoverare talenti.

“Pochi giorni fa – dichiara il sindaco Giorgio Zinno sui social – ho avuto il piacere di ascoltare il primo singolo scritto e cantato da un nostro giovane concittadino: Simone Longo, 18 anni, studente del Liceo Urbani. E’ una canzone che parla d’amore, ma anche di dolore e di crescita. E’ la storia di un legame sentimentale che dopo essersi concluso, ha lasciato un segno indelebile nella vita di Simone.

La canzone, dal titolo “Love Love”, è scritta insieme ad un altro cantante di Bari, Junior F ed è prodotta dall’etichetta Suono libero Music di Nando Misuraca. Attualmente si può ascoltare su su varie piattaforme digitali e youtube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ADofGyV9tkQ

Simone – spiega Zinno – quest’anno si diplomerà al liceo, e mi ha raccontato che la passione per la musica sta diventando ormai molto più di un hobby, tanto da pensare di voler proseguire il suo percorso artistico. Intanto, continua a studiare anche canto presso l’Associazione Musicale Ultrasuoni, che ha sede nella nostra città, perfezionando sempre più la sua tecnica.

A nome della nostra comunità, rivolgo i complimenti a Simone – conclude il primo cittadino di San Giorgio a Cremano – per aver compreso l’importanza di coniugare talento, studio e passione, ma anche per aver saputo creare interazioni musicali con artisti di altre città. In bocca al lupo per il suo futuro da parte di tutti noi”.