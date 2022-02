Si intitola “Durante” la mostra di Cyop&kaf, a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Napoli Federico II, ispirata alla Divina Commedia.

La mostra è composta da 40 tavole 40 x 100 cm per l’Inferno, una composizione di tavole di 4 x 2,10 mt che forma il Purgatorio e una composizione di tavole di 2,8 x 3 mt per il Paradiso. Ogni tavola in esposizione è accompagnata da un pannello in cui sono leggibili i corrispettivi versi danteschi illustrati e l’immagine di una miniatura antica. Quest’ultima permetterà di percepire in maniera immediata il serbatoio di fantasia che da più di settecento anni nutre il nostro immaginario.

La mostra è visibile al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 13 marzo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18:30 presso la sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli.