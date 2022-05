Dal robot che interpreta i sentimenti umani, ai pet-robot, robot-pesci che nuotano e si illuminano, robot domestici, fino a quelli che ballano in un vero e proprio show: il futuro è in mostra a Napoli con “La città dei Robot”, l’esposizione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale, che fino al 5 giugno è ospitata al PalaEden dell’Edenlandia (Viale John Fitzgerald Kennedy, 76) con 50 straordinari modelli di

robotica. Prezzo speciale ‘Maggio’ 7,50 euro (intero) e 6 ridotto (a partire da sabato 14 maggio).

Dopo il successo delle prime 11 tappe mondiali, tra cui Tallin, Praga, Atene, Milano e Istanbul, dallo scorso marzo la mostra è arrivata a Napoli, organizzata da Shake Up Srl, coinvolgendo ragazzi, famiglie e appassionati di tutte le età alla scoperta delle tecnologie nel campo della robotica attraverso percorsi guidati che al divertimento associano un valore didattico.

Il PalaEden è divenuta quindi la casa napoletana dei robot, tutti progettati da ingegneri di fama internazionale. I robot in esposizione, ognuno con un proprio nome divertente, come Socibot, Aibo e Pepper, sono in grado di svolgere a ioni specifiche insieme al pubblico e condurlo in un viaggio appassionante tra umanoidi e androidi. Il confine tra realtà e mondo virtuale sarà annullato dall’interazione e dall’empatia tra il visitatore e il robot con il quale si potrà parlare e fare amicizia, giocare e ballare e, al termine del percorso, assistere a uno show hi-tech allestito con palco e platea.

Tra le attrazioni anche ologrammi, robot-ginnasti, robot-assistenti e tantissimi altri prototipi all’avanguardia.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del PalaEden o in prevendita su www.azzurroservice.it.

Orari ingresso mostra: dal lunedì al venerdì: 15.00 / 21.00 – sabato, domenica e festivi: 10.00 / 23.00.

www.lacittadeirobot.it