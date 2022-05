Si terrà domenica 22 maggio, con partenza da piazza Santa Croce alle 18.30, una fiaccolata per Giovanni Guarino, il giovane diciannovenne di Torre del Greco ucciso la sera dello scorso 10 aprile durante una rissa nei pressi di un parco giochi della cittadina corallina.

In particolare, quella sera nella zona Leopardi di Torre del Greco, il diciannovenne rimase vittima di una coltellata al cuore.

Ad organizzare la fiaccolata in programma domenica è stata l’Associazione “Marittimi per il Futuro di Torre del Greco” i quali invocano “giustizia per Giovanni”.

Lo scorso 16 aprile, nella basilica di Santa Croce, si sono tenute le esequie del giovane torrese: centinaia i torresi che hanno sentito di rendere omaggio alla giovanissima vita stroncata da mani senza scrupoli, per motivi futili.

A dare l’addio al feretro del ragazzo tanti palloncini bianchi e azzurri, un volo di colombe, fuochi d’artificio, un coro di giovani voci che scandiva “Giustizia Giustizia!”.