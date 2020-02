Salerno – Carnevale Medioevale: il Gran Ballo di Corte nel castello di Villa d’Ayala a Valva (SA)

(Ballo in maschera con principesse e cavalieri nelle sale medioevali)

Mito e leggenda, storia e letteratura, incanto e natura. Il Carnevale non è solo maschere, coriandoli e divertimento, ma anche un viaggio fantastico alla scoperta di un prodigio e di un luogo meraviglioso che racconta secoli di storia della tanto ambita Campania Felix. Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 il castello di Villa d’Ayala (a Valva in provincia di Salerno) e i suoi splendidi giardini, annoverati tra i più belli d’Italia, faranno da scenario a «Carnevale Medioevale: Gran Ballo alla Corte delle Fiabe», il nuovo evento di «Animazione in corso Srl», coordinato dall’amministratrice Aurora Manuele e con direzione artistica di Francesco Chiaiese.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Valva, sindaco Vito Falcone, con l’assessorato alla Cultura e agli Eventi. Un percorso immersivo e itinerante che richiama al mito dei Cavalieri della Tavola Rotonda, delle gesta cavalleresche cantate in epoca medioevale. E, quale scenario migliore di quello di Villa d’Ayala? Villa dei Marchesi d’Ayala di Valva che, con annesso parco, sorgono alle pendici del Monte Marzano, territorio che fu feudo di un signore normanno Gozzolino a partire dall’anno 1108. È a lui che risale la costruzione della torre posta a difesa del parco, seppure attualmente danneggiata dal sisma dell’80 e di recente ricostruita.

E il bosco, con lecci, magnolie ed aceri, solcato da viali con due con due giardini all’italiana ed il Teatrino di Verzura, che rendono il complesso un posto magico e incantato, tra i più belli d’Italia.

