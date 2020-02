Roma – Ai candidati al concorso Polizia di Stato si richiede il possesso dei requisiti di seguito riassunti:

– cittadinanza italiana;

– godimento dei diritti politici;

– titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

– essere maggiorenni (18 anni) e non aver compiuto 26 anni di età;

– qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo, n.165/2001;

– idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

– non essere stati espulsi dalle Forze Armate;

– non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

– non essere stati destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure decaduti dall’impiego.

Si segnala che n. 19 posti sono riservati prioritariamente ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado.

SELEZIONE

La procedura selettiva si espleterà mediante il superamento delle seguenti prove d’esame:

a) prova scritta (questionario risposta multipla);

b) prove di efficienza fisica;

c) accertamenti psico-fisici;

d) accertamento attitudinale.

DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso per Allievi Polizia di Stato deve essere compilata esclusivamente online utilizzando la procedura informatica raggiungibile da questa pagina del sito web della Polizia di Stato, entro il 2 Marzo 2020.

Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione è indicato nel bando che rendiamo disponibile di seguito.

BANDO

Tutti gli interessati al concorso per 1650 Allievi Agenti indetto dalla Polizia di Stato sono invitati a leggere con attenzione il BANDO pubblicato per estratto sulla GU n. 9 del 31-01-2020.