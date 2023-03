Anche il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, rende omaggio all’universo femminile nel giorno dell’8 marzo.

“Nel giorno della Festa della Donna – dichiara il governatore campano – il nostro primo pensiero va alle donne che hanno perso la vita sulle coste calabresi.

Va alle donne iraniane – prosegue – che hanno avuto e hanno la loro vita distrutta dal fanatismo religioso dei talebani e del governo iraniano.







Il nostro pensiero va a tutte le donne, e all’impegno che deve coinvolgere tutti, l’Italia e l’Europa, ad affrontare ogni giorno questi temi con fermezza e al di là di ogni ritualità.

Così come occorre mettere in primo piano il problema della disoccupazione femminile, che vede il Sud come l’area più svantaggiata d’Italia.

Anche in questo caso – conclude De Luca – al di là di ogni ritualità”.