Gli agenti dell’Unità Operativa Stella insieme al personale della Unità Operativa Nucleo Veicoli Abbandonati sono intervenuti nel territorio del quartiere “Sanità” a Napoli per liberare le strade da veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa.

Gli autoveicoli e i ciclomotori in sosta erano diventati ricettacolo di rifiuti causando pericolo e intralcio alla libera circolazione dei pedoni.

Si è provveduto quindi alla bonifica dei luoghi eliminando i rifiuti sottostanti le carcasse prelevate e provvedendo alla pulizia dei liquidi fuoriusciti dai veicoli.







Nel Centro Storico Agenti della Unità Operativa Avvocata sono intervenuti per effettuare controlli di occupazioni di suolo e per fronteggiare l’ambulantato abusivo in Via Toledo e zone limitrofe.

In particolare sono stati controllati esercizi pubblici siti in Via Toledo e Via San Giacomo rilevando 4 occupazioni abusive di suolo pubblico. Ai fini del contrasto all’ambulantato abusivo in Via Toledo effettuati 2 sequestri di merce contraffatta e non conforme alle norme CE.