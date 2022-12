La cittadina vesuviana di San Giorgio a Cremano ha ospitato ieri i Neri Per Caso per il Concerto di Santo Stefano, organizzato nell’ambito della rassegna natalizia “Natività Vesuviana”.

All’interno del Palaveliero, tantissimi cittadini e persone provenienti da altri comuni hanno accolto con grande calore il gruppo noto per la capacità quasi unica di cantare a cappella.

Tra brani del loro repertorio, cover di canzoni italiane e natalizie, i 6 artisti hanno portato in città divertimento e talento per un Santo Stefano di gioia e condivisione.

“Questo era il nostro intento – dichiara Giorgio Zinno, sindaco della città sangiorgese – e di questo siamo orgogliosi. Con il vicesindaco Pietro De Martino e con tutta la giunta, abbiamo messo in campo tantissimi eventi gratuiti per tutta la comunità, proprio con l’obiettivo di offrire un Natale ricco di attività sul nostro territorio.

E gli eventi non sono ancora terminati.

– Stasera 27 dicembre, in Fonderia Righetti (ore 21.00)Gianni Parisi in scena con “Da Ponente a Levante”;

-Domani 28 dicembre, al Palaveliero, Peppe Iodice in “Compilescion” (ore 21.00);

– Giovedì 29, di nuovo il Fonderia, Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza in “Statue Unite” (ore 21.00)

– Venerdì 30 dicembre, in via Alighiero Noschese, concerto di Gigi Finizio(ore 21.00).

– Inoltre vi ricordo anche che il 28 per i nostri bambini e per le famiglie, andra in scena in Villa Bruno, lo spettacolo itinerante “Robin Hood”.

I personaggi della fiaba di Alexandre Dumas – spiega ancora il primo cittadino – interagiranno con i più piccoli che saranno così non solo spettatori ma coprotagonisti della rappresentazione. Anche in questo caso ingresso libero, alle ore 15.00, 16.00 e 17.00.

-Eventi per i bambini anche il Villa Falanga a partire dalle 18″.