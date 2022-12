Grazie all’accordo sottoscritto tra azienda Eav srl e i lavoratori, come già accaduto nella giornata di Natale, i treni della linea Cumana e quelli della linea Napoli – Sorrento, effettueranno il servizio regolarmente per l’intera giornata, con eccezione di una sosta di due ore dalle 14 alle 16 per la giornata di Capodanno.

E così, il primo gennaio il servizio inizierà la mattina con le partenze in programma dopo le 7.

Alle 14 circa la circolazione si fermerà per due ore e riprenderà a partire dalle 16.

In entrambe le ferrovie il servizio proseguirà sugli orari del programma di esercizio ufficiale fino al termine previsto nelle normali domeniche.

Il servizio Campania Express, nelle ore pomeridiane di Capodanno, sarà espletato come servizio ordinario e tariffazione TPL.

Per quanto riguarda i servizi autobus il 31 dicembre 2022 l’orario di inizio del servizio resta invariato, mentre le ultime corse saranno effettuate alle 17.30.

Il 1° gennaio 2023 le prime corse sono programmate a partire dalle ore 7 circa e ultime corse intorno alle 13.30.

Solo per Sorrento e Procida, la ripresa del servizio è programmata dalle 16 circa fino a fine servizio.