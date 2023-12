E’ stata inaugurata la 30esima mostra presepiale “Anch’io Presepio” nella meravigliosa Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, divenuta un centro di attrazione anche per queste feste natalizie.

La mostra, a cura dell’associazione Amici del presepio, presieduta da Bruno Buiano, conta ormai più di 55 opere d’arte tra cui quelle dei grandi maestri presepisti napoletani e della provincia e quelle realizzate dagli allievi del laboratorio che ogni anno di svolge gratuitamente all’interno dei locali della villa messi a disposizione dell’associazione, d’accordo con il vicesindaco Pietro de Martino.

Cresce infatti ogni anno il numero dei cittadini che si dedicano a questa nobile arte e tra i presepi in esposizione, da loro realizzati, spicca sicuramente quello di dedicato all’inclusione che si trova all’ingresso della mostra e quello della pace.







Inoltre vi sono splendidi pezzi del presepe napoletano antico risalenti al 700, 800 e 900, nonché il presepe realizzato da una sangiorgese ipovedente che ha imparato a lavorare i materiali credo pastori e scenografie attraverso il tatto.

“Le opere d’arte di questa mostra – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – aumentano di anno in anno.

Per questo ci siamo impegnati ad allargare per la prossima edizione, lo spazio dedicato a questa storica esposizione divenuta ormai punto di riferimento culturale per Napoli e per la provincia.

Complimenti agli associati e ai maestri e un grazie anche a Marianna Cino che coordina le attività laboratoriali e quelle della mostra”.

L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle diciassette alle venti e il sabato e la domenica anche dalle nove e trenta alle tredici.