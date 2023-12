Immerso nel cuore vibrante di Napoli, il Christmas Village – visitabile fino al 30 dicembre – è uno straordinario villaggio natalizio che lo scorso anno, nella sua prima edizione, ha attirato oltre 80.000 visitatori da tutta Italia.

Un luogo magico ideale per tutta la famiglia grazie alle tantissime attività e attrazioni a tema natalizio, ma anche una fantastica esperienza per le visite extra scolastiche, un’opportunità unica per i piccoli studenti di esplorare il fascino del Natale in un contesto educativo e coinvolgente.

Uno straordinario percorso di luminarie e luci scintillanti trasformano il villaggio in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale.







La pista di pattinaggio su ghiaccio accoglierà i visitatori per sfrecciare tra le stelle, Babbo Natale vi attenderà nella sua casetta e gli amici elfi diffonderanno gioia e magia.

Il truccabimbi trasformerà i volti dei più piccoli in opere d’arte natalizie.

I musical delle principesse vi faranno sognare e vi porteranno nel regno delle favole. Le adorabili mascotte Minni e Topolino renderanno la visita al villaggio ancora più speciale.

Il villaggio di Natale, immerso in uno scenario suggestivo, è pensato in ogni dettaglio e particolare per riscoprire insieme i valori, i sapori, i profumi di questa festività molto amata da tutti.