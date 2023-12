Come accade già da qualche anno, a dicembre Eduardo De Filippo ‘rivive’ in Tv.

A portalo nel piccolo schermo è ancora una volta la Rai che, questa volta, propone in prima serata un classico del grande ed immortale maestro Eduardo De Filippo in occasione delle feste Natalizie.

Questa volta è il momento di “Napoli Milionaria”, che vedrà protagonisti due degli attori più amati dai telespettatori: si tratta di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già reduci di un grande successo lo scorso dicembre 2022.







I due artisti infatti, lo scorso anno, hanno raccolto innumerevoli consensi portando magistralmente in Tv la celebre opera “Filumena Marturano”, sempre di Eduardo De Filippo.

“Napoli Milionaria” è una delle commedie-dramma per il teatro più note ed amate di Eduardo De Filippo, scritta nel 1945.

L’appuntamento con De Filippo è fissato per il 18 dicembre, in prima serata, alle 21.30 su Rai 1.

Massimiliano Gallo ha dichiarato che, per interpretare il protagonista, ha perso 5 chili: in Tv quindi apparirà un Gallo più dimagrito per l’occasione.

Le riprese del film sono state girate a Napoli, in Campania.

Non è la prima volta che “Napoli Milionaria” appare al pubblico dopo la scomparsa del maestro De Filippo: già nel 2020, la Rai trasmise la versione teatrale di “Napoli Milionaria” con Massimo Ranieri, Barbara De Rossi ed Enzo Decaro.