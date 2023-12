A Torre del Greco per le festività di Natale e fine anno ha preso il via l’iniziativa “Felice Natale” che porta nella città del corallo e del mare momenti ed iniziative per bambini e famiglie.

Per l’occasione, diversi pannelli illustrativi sono stati installati sul territorio al fine di sponsorizzare e comunicare l’iniziativa che accompagnerà i torresi nelle feste di dicembre e gennaio.

Lo scorso giorno uno di questi pannelli sitiatop nella centralissima via Roma è stato danneggiato, rotto in pieno centro da vandali o balordi ancora da identificare.

Amare le parole del primo cittadino, Luigi Mennella.







“Apprendiamo del danneggiamento di uno dei pannelli decorativi sistemati lungo via Roma per le festività natalizie – dice il primo cittadino -.

Al di là del gesto, che purtroppo si commenta da solo, ad amareggiarci – prosegue – è l’atteggiamento di chi continua a non avere alcun rispetto per il bene comune.

Abbiamo dato mandato alla polizia municipale di visionare le immagini di videosorveglianza degli impianti presenti in zona e speriamo che le telecamere abbiano catturato elementi utili che ci permettano di risalire all’autore di questo atto ignobile.

Alla maggioranza dei cittadini che condanna tali atti e che ha a cuore le sorti della città, chiediamo di difendere ciò che è di tutti, e dunque anche nostro.

Segnalateci – conclude Mennella – chi trasgredisce le regole e se possibile vigilate con noi sulla città: non lasciamo che a vincere sia l’inciviltà”.