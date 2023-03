Il Time ha decretato: c’è anche Napoli tra le città più belle del mondo.

La rivista americana infatti ha stilato la classifica dei luoghi da non perdere per il 2023 perché sono tra i più belli del mondo.

Nella lista compaiono anche due mete italiane: Pantelleria e Napoli.







Entrambe sono appena fuori dalla top ten, l’isola è posizionata all’11esimo posto mentre la città partenopea al 12esimo.

In cima alla vetta, sempre secondo il Time, c’è la città di Tampa, in Florida.

Leggi anche “Pasqua e Ponti di primavera: Campania gettonatissima! Questi i luoghi più ricercati e richiesti dai turisti” (CLICCA QUI)

A far rientrare il capoluogo campano tra i primi del mondo, sicuramente le bellezze naturali che la città offre ma anche i siti turistici che ogni anno stanno attirando visitatori ‘affamati’ di vedere la città campana sul mare.

Da non tralasciare, infine, il cibo e la cultura culinaria che Napoli offre ai suoi turisti: molti approdano nella città partenopea proprio per gustare le tante pietanze divenute simbolo del capoluogo campano. In primis, la pizza.