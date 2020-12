Napoli – Il vaccino contro il Covid-19 in Campania sarà disponibile il 15 gennaio.

Dal 12 inizieranno le simulazioni della campagna nelle cinque province. L’Unità di Crisi è al lavoro dallo scorso 23 novembre per l’elaborazione e l’organizzazione del Piano regionale che ormai è pronto.

A Napoli i rappresentanti delle diverse aziende sanitarie e ospedaliere coinvolte nella campagna di vaccinazione hanno già partecipato ad una riunione operativa presso la sede della Regione in vista della scadenza ormai prossima dell’approvvigionamento.

Dal 15 gennaio arriveranno i vaccini della Pfizer, che richiedono super frigoriferi in grado di conservare le scorte a -80 gradi. Non sono ancora stati resi noti tutti i criteri di selezione dei destinatari iniziali, salvo operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani, persone anziane e in età avanzata.

Altri profili saranno indicati dal Ministero della Salute, che gestisce direttamente il programma nazionale. Sul territorio regionale vanno invece organizzati la logistica e il protocollo di distribuzione.