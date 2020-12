San Giorgio a Cremano – l’Asl Napoli 3 Sud conferma e promuove presso i centri pubblici di diabetologia, il servizio TELESALUTE DIABETE che consente di effettuare a distanza controlli dello stato di salute in teleassistenza. Ci hanno chiesto di pubblicizzare tale servizio e con piacere lo facciamo per raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno.

Per i cittadini di San Giorgio a Cremano affetti da DIABETE MELLITO, è possibile usufruire dei professionisti del Centro Diabetologico Territoriale del Distretto Sanitario 54, telefonando ai numeri: 0815509206 e 3341136707, il LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ, dalle ore 9 alle ore 13.

I pazienti riceveranno assistenza e consulenza come prescrizione di esami ematochimici, rimodulazione dei piani terapeutici, monitoraggio del diario glicemico, gestione della terapia e aggiornamento della cartella clinica.

Come già avvenuto nella prima fase di emergenza, per usufruire del servizio è necessario inviare l’impegnativa (Visita diabetologica di controllo o Visita diabetologica (primo accesso) –

Quesito Diagnostico: Teleassistenza COVID19 rilasciata dal Medico di Medicina Generale ed effettuare il pagamento, ove dovuto, della quota Ticket secondo le modalità vigenti in periodo di emergenza Covid-19 (IBAN aslnapoli3sud: IT34L0306922124100000046055 – CONTO CORRENTE POSTALE: 06911372).

Per informazioni basta chiamare il numero telefonico indicato o inviare una mail a ds54.diab@aslnapoli3sud.it