I trattori hanno approdato, ieri, sul lungomare di Napoli, tra gli applausi dei napoletani e curiosità dei turisti.

La protesta degli agricoltori continua, oltre 100 trattori dopo aver attraversato la città, ha raggiunto la zona dei grandi alberghi.







Molti i partenopei che si avvicinano, ascoltano le loro motivazioni e ne condividono i motivi: difesa della categoria ma anche dei consumatori.

In precedenza i quasi 100 trattori provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina, sempre Napoli, occupando tutta la corsia di marcia, scortati dalle forze dell’ordine.

Gli agricoltori so son fermati davanti alla mensa dei poveri, dove ogni giorno vengono distribuiti i pasti ai bisognosi della città e della provincia, ed hanno donato prodotti della terra raccolti stamattina in Campania.