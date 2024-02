Nella giornata di mercoledì, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 3 Sud, hanno effettuato controlli amministrativi nella zona portuale finalizzati alla verifica del corretto stato di conservazione dei prodotti ittici.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno sanzionato due pescherie: la prima, per mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici e per la re immissione in acqua dei molluschi bivalvi; la seconda, solo per re immissione di acqua di molluschi bivalvi.







In entrambe le attività commerciali è stata, inoltre, riscontrata la posizione irregolare dipendenti e sono stati sequestrati complessivamente 40 kg di prodotti ittici.