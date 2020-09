Napoli – Le scuole della Campania non riaprono il 14 settembre. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca su Facebook, facendo il punto sull’emergenza coronavirus.

Il Governatore ha assicurato il massimo impegno per proteggere le famiglie dal ritorno del virus, riportato nei confini regionali dai viaggiatori di ritorno dai luoghi di villeggiatura, soprattutto all’estero.

Non ci sono le condizioni per aprire subito il 14 settembre, come previsto. Non solo perché i rientri sono ancora in corso, ma anche perché gli enti locali non sono ancora pronti.

«Molti Comuni ci hanno comunicato di non essere pronti», ha spiegato in diretta. «Abbiamo stanziato un bonus di 3mila euro per far acquistare alle scuole i termoscanner». Ricordando la riunione di giovedì sera a Napoli con le rappresentanze sanitarie, scolastiche e istituzionali, ha precisato che una data ancora non c’è. «Stiamo valutando in queste ore l’apertura delle scuole», osservando che «la situazione attuale non è tale da consentire l’apertura il 14».