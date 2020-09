San Giorgio a Cremano – “In cinque giorni ci sono stati tre positivi al Coronavirus”, a dirlo il sindaco Giorgio Zinno.

Di seguito la comunicazione completa:

Cari concittadini per fortuna in questi giorni, nonostante la grande mole di tamponi effettuati a persone che rientravano in città dopo le vacanze,in 5 giorni abbiamo avuto, su 171 tamponi, solo 3 positivi e 168 negativi.

Questo dato ci fa comprendere che nei giorni successivi alle ordinanze vi è stata una attenzione maggiore di chi era in vacanza alle norme anti covid, dal momento che la percentuale di positivi è scesa drasticamente dal 10% a meno del 2%

In citta qualcuno ha parlato di decine di nuovi contagiati in queste ore, ma come al solito si tratta di ignoranti o di mitomani che oramai abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.

Per fortuna l’Asl ha cominciato anche a effettuare i tamponi di controllo per coloro che sono negativi e speriamo che a breve potremo dare delle buone notizie.