Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 7.649 per 171 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 6.211 tamponi (442.610 dall’inizio della pandemia).

Si mantiene elevato il numero di nuovo contagiati, anche se scende quello relativo ai rientri. Sono solo 32 i casi provenienti da rientri, di cui 10 dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri, 7 locali ma connessi a rientri. Sono stati individuati per effetto dell’ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i residenti al rientro. Il trend nazionale nel frattempo peggiora, con 1.733 casi in un solo giorno, il dato più alto dalla fase 2 con la fine del lockdown. Da segnalare nelle ultime 24 ore un altro decesso, mentre continuano ad aumentare i riconveri per pazienti con sintomi.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, c’è stato un altro decesso, che porta il totale a 447 vittime da coronavirus. Nel frattempo, il Governatore della Campania ha cancellato la data del 14 settembre come primo giorno di ripresa delle attività scolastiche sul territorio regionale. Intervenendo durante il consueto briefing online su Facebook, ha fatto sapere che nei prossimi giorni si deciderà il nuovo calendario, valutando l’andamento dell’organizzazione sui territori, dove «i Comuni non sono ancora pronti».

Ma anche sottolineato che «occorre il massimo rigore in una Regione che ha una alta densità abitativa come la Campania». Si sta valutando l’ipotesi di una nuova data per l’inizio dell’anno scolastico, quale il 24 settembre, ma non sono escluse altre soluzioni. Di seguito le infografiche e i dati clinici sulla situazione dell’epidemia.

Il numero delle vittime sale a 447 per un nuovo decesso nelle ultime 24 ore. Ci sono 19 nuovi guariti, che portano il dato complessivo a 4.471 (di cui 4.466 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 196 (+11) in terapia intensiva 5 (+1), mentre 2.530 (+139) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 2.731 (+151) contro i 7.649 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati aggiornati: a Napoli 4.589 (+100), a Salerno 1.079 (+21), a Caserta 1.054 (+28), ad Avellino 646 (+7), a Benevento 252 (+5). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.