Si è presentato a scuola portando con sé in classe con una pistola a salve. Protagonista della vicenda è uno studente, 14enne napoletano, che per questo motivo è stato denunciato per porto abusivo di armi.

E’ accaduto ieri, in istituto scolastico della periferia orientale della città. Il giovanissimo è stato sorpreso in possesso dell’arma, una fedele riproduzione della Walther Ppk, proprio come quella famosa nei film di 007 e James Bond.

Ad accorgersi della presenza dell’arma in classe è stato un insegnante che avrebbe visto la pistola scivolare dai pantaloni dello studente e cadere a terra. Al contatto col pavimento, la pistola ha fatto un rumore che ha attirato l’attenzione di tutti, sbalorditi per quanto hanno visto.

Naturalmente, è subito stato segnalato l’accaduto al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L’arma è stata subito sequestrata ed il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Presso la scuola sono giunti anche i genitori del minorenne. A scuola sono arrivati anche i genitori del ragazzo, ai quali è stato affidato il 14enne.