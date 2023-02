Hanno provato a mettere a segno un colpo alla scuola ‘Ettore Iaccarino’ di Ercolano, ma il loro piano non è andato a buon fine.

E’ accaduto nella scorsa notte quando poco prima delle 3, alcuni ragazzi si erano introdotti nell’edificio scolastico sito nella città degli scavi con molta probabilità per rubare qualcosa.

Il loro piano è stato mandato in fumo quando, allertati da una vigilanza privata, sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertarsi di quanto stava accadendo in via Doglie.

Inoltre, poco prima del loro arrivo e della segnalazione giunta alle forze dell’ordine, era scattato anche l’allarme. Le guardie giurate, del resto, avrebbero notato dei ragazzi fuggire dalla palestra, lasciando sul posto alcuni palloni. Probabilmente, quindi, lo scopo era rubare i palloni presenti nell’area della palestra scolastica.

Al controllo dei militari, che hanno ispezionato l’edificio, non sembra essere stato danneggiato o rubato nulla. Seguiranno, infine, ulteriori accertamenti e controlli per verificare eventuali sottrazioni e risalire alle identità dei balordi.