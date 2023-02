Ha aperto i battenti a Torre del Greco, nel locale della ex Menabò, soltanto nel settembre 2022. Dall’apertura ad oggi sono tutte lodevoli le iniziative messe in campo: Libreria Milena, la prima libreria tutta interamente dedicata ai bambini e ragazzi, situata in via Martiri d’Africa civico 13 cioè nella zona della stazione della Circumvesuviana di Torre centro, ha sfornato eventi attrattivi e tante occasioni per grandi e soprattutto piccini.

Un’innovazione nel territorio se si pensa ai laboratori didattici, creativi e culturali che sono stati organizzati ed ai quali hanno partecipato tanti bambini.

Proprio di recente, ben cinque classi seconde della scuola ‘Don Milani’ e ‘Don Milani Parrella’ si sono susseguite con entusiasmo in libreria e si sono lasciati andare con letture interessanti e laboratori.

In vista del Carnevale, la Libreria Milena ha già fatto sapere che nella vetrina di questa posta libreria incantevole sarà possibile trovare i consigli per il divertimento dei bambini, maschere da costruire, marionette, palloncini che diventano buffi personaggi e trucchi per diventare pirati, supereroi o principesse…

Insomma, da settembre ad oggi una ventata di cultura e di attenzione ai più piccini sta portando idee innovative ed utili al territorio.

L’apertura di questa splendida attività e di tutto ciò che in pochi mesi sta organizzando è stata ben accolta dalla cittadinanza: i bambini ed i ragazzi in questo luogo sono al centro di tutte le attenzioni. I libri e le attività che vengono lì organizzate sono tutte rivolte al mondo dei più piccoli e degli adolescenti.