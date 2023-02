“È un piacere realizzare con un gruppo sempre più folto di giovani le linee del programma che sottoporremo all’attenzione della città”. E’ quanto dichiara Luigi Mennella a seguito di un proficuo incontro tenutosi coi i giovani del territorio.

Infatti, il candidato sindaco del Partito Democratico Luigi Mennella, sostenuto da una folta schiera di liste, ha dialogato di programmi ed iniziative, ed ha raccolto idee e proposte in vista della competizione elettorale che si terrà in primavera per il rinnovo del consiglio comunale di Torre del Greco.

“Come è bello constatare come, col passare delle settimane, la presenza di ragazzi motivati a collaborare alla stesura del nostro progetto politico – prosegue Mennella – vada sempre più ampliandosi. A breve – conclude – saremo pronti per le prime iniziative pubbliche”.